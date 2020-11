E’ definita “drammatica” dal sindacato degli infermieri Nursing la situazione all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove 10 ambulanze con pazienti Covid attendono da ore, alcune anche da giorni, nel piazzale del Pronto soccorso di poter entrare in reparto. Purtroppo però non ci sono posti, perché lì sono ricoverate altre 27 persone positive che attendono di essere trasferite nel reparto di Malattie Infettive. Sul blocco del Pronto soccorso il Nursing ha già presentato un esposto in Procura.

“Le ambulanze sono in attesa nel piazzale da ore, e alcune da giorni, ma non c’è nessuna risposta da parte aziendale e la situazione peggiora sempre più – denuncia la rappresentante del Nursing Anna Rita Ginesu – Dopo l’esposto in Procura non è cambiato niente, ci sono le stesse problematiche da giorni. I pazienti stanno malissimo dentro le ambulanze e in Pronto soccorso è un infermo per pazienti e operatori, che non hanno garantita neppure la sicurezza.

Chiediamo alla direzione sanitaria e all’Ats un intervento tempestivo: non c’è più tempo da perdere, la situazione è davvero drammatica”.