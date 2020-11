Un incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale 387 intorno al chilometro 10, nel Comune di Selargius.

Lo scontro è avvenuto tra un camion e una moto.

Secondo le prime informazioni, il motociclista, Giulio Inconi di Cagliari, si trova in gravi condizioni ed è stato portato all’ospedale Marino in codice rosso. Non verserebbe in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri di Quartu e un’ambulanza.

Alcune foto:

**Notizia in aggiornamento**