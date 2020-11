“Spazi inutilizzati all’interno del palazzo Clemente di Sassari di tutto il sesto piano, in stato di abbandono, che già da marzo avrebbero potuto trasformare in reparto per i malati di Covid”. La denuncia e le immagini divulgate arrivano da una fonte che vuole rimanere anonima.

“Oggi allestiscono i container comprati ex novo – si legge – quando sarebbe bastato risistemare tutto quel sesto piano e anche per i più gravi tutta un’ala del terzo piano dello stesso palazzo Clemente, adibito a spogliatoi per gli infermieri”.