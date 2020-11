The Shifters, produzione del Centro servizi d’ateneo innovazione e imprenditorialità (Crea) dell’Università di Cagliari, è stato designato “miglior cortometraggio nel settore Science fiction” all’Assurdo film festival con il primo episodio “Di notte c’erano le stelle”.

“Un riconoscimento che gratifica i nostri sforzi sia sul fronte della terza missione, sia per l’uso di linguaggi e strumenti che raccontino la scienza e i cambiamenti anche al di fuori dell’ambito istituzionale”, commenta la direttrice del Crea Maria Chiara Di Guardo. Assurdo film festival è una rassegna internazionale di cinema che segue, recensisce, valuta e cataloga le produzioni internazionali in decine di ambiti artistici.

The Shifters è nato per aprire il mondo dell’Università al territorio e per dare spazio e visibilità al ruolo dei ricercatori. Film che fanno vedere anche fuori dell’ambito accademico ciò che accade negli atenei. The Shifters – spiegano gli autori – inserisce il cinema, il linguaggio audiovisivo, la veste della web serie in particolare, calando la ricerca nella quotidianità dei momenti di intrattenimento a cui, generalmente, si lega la visione di una serie tv.