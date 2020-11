“Nuragic Moon Oracle Deck” non è solo un mazzo di carte, quanto piuttosto un viaggio attraverso i miti e la cultura nuragica sarda, strumento per conoscere e capire la simbologia radicata nella storia mistica di un popolo spirituale di cui rimangono solo artefatti e monumenti. Nasce come progetto del fondatore di Nuragic Shamanic Healing Alessandro Olianas, un ragazzo profondamente legato alla propria discendenza sarda e all’antica cultura nuragica del territorio.

Il mazzo è composto da 26 carte. Nella cultura nuragica, la dea è collegata alla luna piena, alla luna nuova e all’elemento dell’acqua. Ciascuna delle carte cattura la simbologia sacra alla civiltà nuragica, come le corna di toro, associate all’utero, i templi e i pozzi dell’acqua sacra, le pietre erette e le tombe antiche.

Al progetto ha partecipato anche Paola Pinna, artista digitale, che si è occupata di trasformare i disegni di Alessandro in 3D.

La sua arte digitale crea un’estetica immersiva e realistica, trasmettendo fedelmente l’aura magica della Luna e la presenza delle Dee sarde.