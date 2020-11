Il sindaco Paolo Truzzu, con due ordinanze del 10 novembre 2020, ha disposto la proroga fino al 12 novembre della chiusura dei locali scolastici del plesso Satta della Scuola Primaria “S.Satta” in Via G. M. Angioy 8, temporaneamente e in via precauzionale, per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche.

Inoltre è stata disposta la chiusura dei locali scolastici della classe 3C del plesso Manno della Scuola Secondaria di primo grado “Manno” in via del Collegio 16.