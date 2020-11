Zaia: “Per colpa degli spritz del weekend, rischiamo di rimetterci tutti”

Lunedì il governatore del Veneto Luca Zaia, ha parlato in conferenza stampa dei contagi da coronavirus nella sua regione, usando toni duri nei confronti di chi nega la gravità della situazione negli ospedali e di chi non adotta le misure di sicurezza necessarie per prevenire il contagio.

Zaia fa riferimento ad alcune foto circolate online che mostrano «piazze strapiene dove comunque si vive come se non ci fosse un domani», per usare le sue parole. Zaia se l’è presa con quella che considera una parte minoritaria dei veneti, specificando che la stragrande maggioranza è «gente per bene che sta utilizzando le mascherine», e che «per colpa di pochi tutti rischiamo di rimetterci».