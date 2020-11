Tre scuole chiuse a partire da mercoledì 11 novembre a Nuoro: a disporre la misura precauzionale è il sindaco Andrea Soddu.

Il primo cittadino ha bloccato l’attività delle scuole primarie di Via Calamida e Via Trento per due giorni e per un giorno della scuola dell’infanzia di via Mereu, tutte comprese nell’Istituto comprensivo scolastico “Pietro Borrotzu”.

Il provvedimento è stato adottato in attesa di conoscere l’esito dei tamponi effettuati dal servizio di Igiene Pubblica dell’Ats e si è reso necessario in virtù del fatto che sono stati riscontrati una serie di casi di positività all’interno dei plessi scolastici, tali da rendere impossibile una chiusura selettiva ristretta a singole classi vista la difficoltà a effettuare un istantaneo tracciamento dei possibili contatti.