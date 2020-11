Johnny lo Zingaro, Sassari: la Polizia arresta 4 persone che lo hanno aiutato nella latitanza

Dalle prime ore del mattino è in corso a Sassari e a Pistoia un’operazione delle Squadre mobili delle Quesure di Sassari e Cagliari e della Polizia penitenziaria, che stanno eseguendo 4 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone per favoreggiamento della latitanza di Giuseppe Mastini, il criminale romano condannato all’ergastolo e meglio noto come Johnny lo Zingaro.

Si tratta di tre uomini e della compagna, Giovanna Truzzi, 61anni, che vive a Pistoia. Jonny lo Zingaro evase il 6 settembre scorso dal carcere di Sassari-Bancali non facendo ritorno dopo un permesso premio.

Fu catturato dalla Polizia il 15 settembre, solo, in un casolare tra Sassari e Sorso, lungo la strada Buddi-Buddi, in località Zuari. Ai poliziotti che lo sorpresero disse :”Si scappa sempre per amore”. La compagna infatti fu fermata ad Olbia da dove si stava imbarcando su un traghetto per Livorno. In quell’occasione fu arrestato anche un uomo che viveva a fianco al casolare dove fu trovato Mastini.

Notizia in aggiornamento