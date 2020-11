Sono due le postazioni nel Comune di Alghero che effettuano test rapidi per la ricerca e identificazione di soggetti positivi al Covid. A partire da giovedì 12 novembre iniziano le attività delle aziende specializzate con l’esecuzione di analisi. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione che a fine settembre ha avviato la procedura con avviso pubblico nell’ambito delle azioni per contrastare la diffusione dell’epidemia, mediante l’esecuzione di test rapidi, a pagamento, su base volontaria. Il test sierologico verrà eseguito a tutti coloro che ne faranno richiesta, il calendario degli appuntamenti sarà il seguente:

In via Don Minzoni angolo Via Enrico Fermi: ogni martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,30 a partire da domani, 12 novembre 2020 e per tutta la durata del periodo di emergenza;

In Piazza della Mercede: ogni lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 13,30 a partire dal 23 novembre 2020 e per tutta la durata del periodo di emergenza;

Il personale impegnato nelle attività distribuirà ai cittadini un opuscolo informativo, inoltre si renderà disponibile a fornire chiarimenti in riferimento ai comportamenti da utilizzare in questa fase delicata. Il Comune di Alghero patrocina l’iniziativa in termini di spazi e logistica e garantisce l’abbattimento dell’onere costituito dal tributo Tosap e Tari giornaliera. In considerazione dello stato attuale, sussistono e vanno prese nella più seria considerazione le disposizioni emergenziali e urgenti rivolte al contenimento del virus. “Responsabilità e consapevolezza, rispetto delle prescrizioni quali l’uso della mascherina, distanziamento, evitare gli assembramenti e lavarsi spesso le mani, sono le misure basilari che vanno adottate assolutamente, dobbiamo continuare a farlo ancora di più adesso, con fiducia” raccomanda il Sindaco Mario Conoci.