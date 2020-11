Andrea Soddu, rieletto primo cittadino di Nuoro, è stato proclamato sindaco insieme ai 24 consiglieri comunali dalla Commissione elettorale presieduta dal magistrato Claudio Cozzella.

I 15 consiglieri di maggioranza sono Fabrizio Beccu, Valeria Romagna, Marcello Calia, Rachele Piras, Salvatore Picconi, Fausta Moroni, Francesco Mereu, Giovanna Obinu, Claudia Fadda, Sebastian Cocco, Eleonora Angheleddu, Michele Siotto, Gabriella Boeddu, Narciso Guria, Emilio Zola.

Per l’opposizione entrano in consiglio in nove: i candidati sindaco sconfitti Pietro Sanna, Carlo Prevosto, Lisetta Bidoni, Ciriaco Offeddu e Francesco Guccini; e Angelo Arcadu, Giovanni Poggiu, Pierluigi Saiu e Natascia Demurtas.