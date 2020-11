La Regione stanzia oltre 30mila euro in favore del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna e del Consorzio di Bonifica della Gallura per consentire la rimozione e lo smaltimento delle condotte in amianto. Al Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna andranno 15mila e 500 euro, a quello della Gallura 17mila euro.

Le risorse, aggiuntive rispetto a quelle già previste per la manutenzione e il rinnovamento delle condotte che alimentano gli interi comprensori, sono specificamente dedicate a questo scopo perché provengono dal Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente dall’amianto e sono state assegnate in base alla lunghezza delle condotte. “Abbiamo 230 chilometri di condotte, questo contributo ci permette di intervenire dove c’è più necessità di evitare rischi per la salute”, spiega il presidente del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, Toni Stangoni.

Altrettanto vale per il Consorzio di Bonifica della Gallura, le cui condotte si estendono per 265 chilometri. “Sommato agli altri in programma per la manutenzione delle condotte, l’intervento ci permette di mettere in sicurezza i tratti che risentono maggiormente del passare del tempo – commenta il presidente Marco Marrone – consentendoci di intervenire in sicurezza e di smaltire un materiale pericoloso”.