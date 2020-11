Paolo Truzzu, sindaco del Comune di Cagliari, ha firmato una nuova ordinanza con la quale ha disposto la chiusura, temporanea e in via precauzionale, per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche, da giovedì 12 a lunedì 16 novembre, del plesso scolastico della Scuola secondaria di primo grado “Mameli” in via Bligny, e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza.

Il provvedimento si è reso necessario a causa della probabile presenza di un caso di positività al Covid 19. Con un’altra ordinanza, Truzzu oggi ha disposto anche la chiusura, temporanea e in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche, sempre da domani a lunedì prossimo,, dei locali scolastici utilizzati dalla classe 4B della scuola Primaria Sergio Atzeni, in via Dessy Deliperi, e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza della classe e dei rispettivi docenti. Il provvedimento si è reso necessario a causa della probabile presenza di un caso di positività al Covid 19.