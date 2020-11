È risultato positivo al Sars-CoV-2 l’assessore regionale all’Urbanistica, Quirico Sanna. L’annuncio lo ha dato lui stesso su Facebook, tramite un post.

“Voglio rassicurare tutti che sto bene, non ho febbre ne dolori muscolari e ringraziando il Signore non ho problemi alle vie respiratorie, ho effettuato l’esame con un tampone molecolare è sono risultato positivo” scrive Sanna. “Pertanto, sono in isolamento a casa mia a Cagliari dove rimarrò finché non risulterò negativo”.

E conclude: “Sia chiaro.. io non mollo mai”.