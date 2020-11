A Sassari si sono registrati due bimbi positivi al Covid-19. I piccoli, uno di 11 mesi di Porto Torres e l’altro di 2 anni di Sassari, hanno accusato, nei giorni scorsi, febbre e altri sintomi riconducibili al Covid.

Per queste ragioni sono stati sottoposti a tampone rinofaringeo nella struttura Ats di Rizzeddu. L’esito è stato positivo: per i due bambini non è stato disposto il ricovero in ospedale e sono assistiti nelle loro case dai loro pediatri e monitorati dall’Ats.