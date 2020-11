Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, la Sardegna è una delle dieci regioni che non ha ancora raggiunto la saturazione in area medica e in terapia intensiva per pazienti covid.

La percentuale delle soglie di saturazione sono del 40 per quanto riguarda i posti letto per l’intera area medica e del 30 per le terapie intensive. Nel primo caso, l’Isola si attesta al 28% mentre per le intensive al 30, e quindi al limite.

Nell’ultima settimana l’incremento di contagi è stato del 25,1 percento: è il quarto più basso in Italia. A quota 546 il numero dei positivi ogni 100mila abitanti. Mentre ammonta a 1.197 la cifra dei casi testati ogni 100mila abitanti.

La percentuale dei positivi sui casi testati, invece, è del 13,4 percento.