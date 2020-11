Saranno 30mila le dosi di vaccino antinfluenzale destinate alle farmcie convenzionate. Il prezzo di vendita è di 12 euro. Lo prevede una delibera approvata dalla Regione Sardegna.

Il vaccino sarà acquistabile dietro presentazione di ricetta medica. Il provvedimento ricorda che “la somministrazione del vaccino antinfluenzale è fortemente raccomandata non solo per le persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza ma per tutti i cittadini anche allo scopo di evitare che i sintomi influenzali, molto simili ai sintomi delle fasi iniziali dell’infezione da Covid-19, agiscano da confondenti per la diagnosi differenziale e possano determinare la corsa verso il pronto soccorso e la richiesta di esecuzione di tamponi per Coronavirus”.

Allo scopo di incrementare l’attività di screening a favore della popolazione, la delibera prevede anche che in farmacia possano essere venduti i test rapidi sierologici e immunologici.