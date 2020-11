Covid: non si ferma l’inchiesta di Report sulle discoteche, Emanuele Bellano ancora a Cagliari

Non si ferma l’inchiesta di Report sulle discoteche sarde. Emanuele Bellano oggi è nuovamente a Cagliari. L’inviato di Sigfrido Ranucci, che ha intervistato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Angelo Cocciu e il vice del Psd’Az Giovanni Satta, per la puntata andata in onda lunedì scorso, che di fatto hanno provocato un terremoto politico e giudiziario sull’apertura delle discoteche sarde ad agosto, in pieno Covid attende impaziente da ore in Castello.

Staziona da tutta la mattina in via Santa Croce, sul sagrato della chiesa con la sua immancabile camicetta bianca e armeggiando col cellulare, insieme a due tecnici che sorvegliano attentamente via Corte d’Appello, sotto l’abitazione di un noto docente universitario, già membro del Comitato Tecnico Scientifico della Regione. Sarà a caccia del parere del CTS?