Ancora contagi negli istituti scolastici: questa volta è successo ad Arbus, nella provincia del Sud Sardegna, dove il Sindaco Andrea Concas ha deciso di chiudere la struttura per evitare il rapido propagarsi del virus.

“A seguito di un nuovo caso di positività di un alunno della scuola secondaria di primo grado mi rammarica comunicarvi che con ordinanza sindacale ho sospeso sino al 20 novembre 2020 compreso, in via precauzionale e in attesa di accertamento degli esiti di laboratorio dei tamponi non ancora processati e al fine di evitare potenziali situazioni di contagio, le attività didattiche in presenza nelle classi della scuola secondaria di primo grado”, ha comunicato il primo cittadino in un post pubblicato sulla pagina facebook ufficiale dell’amministrazione comunale.