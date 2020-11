Salgono ancora i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37.978 nuovi positivi, mentre le vittime sarebbero 636.

Sono 89 in più nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, che fanno salire il totale delle persone in rianimazione sono ora 3.170.

E’ ancora record sui tamponi nelle ultime 24 ore in Italia: sono 234.672 quelli effettuati nell’ultimo giorno, circa novemila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test risale al 16,18%, quasi il 2% in più rispetto a ieri.