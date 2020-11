Si è trasformato in una surreale e fulminea caccia all’uomo, con alcune pattuglie della polizia locale impegnate sulle sue tracce, il tentativo oggi a Sassari di un giovane di nazionalità nigeriana di sottrarsi agli agenti che lo avevano individuato in giro per il centro storico senza la mascherina anti Covid-19.

Gli uomini della polizia locale l’hanno fermato per identificarlo e per chiedergli di indossarla, ma il ragazzo ha reagito con veemenza ed è scappato. A quel punto ai vigili non è rimasto che lanciarsi al suo inseguimento col supporto di altri colleghi. Bloccato poco dopo, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.