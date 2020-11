27 senatori del Movimento 5 Stelle, primo firmatario Elio Lannutti, hanno sottoscritto un’interrogazione ai ministri della salute degli Affari regionali sul caso della riapertura delle discoteche in Sardegna ad agosto, per chiedergli “se ritengano di dover intervenire per individuare le responsabilità di coloro che, con le loro pressioni sottotraccia o con scelte politiche, hanno deciso di ignorare le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, tenendo aperti i locali, provocando in questo modo quello che si può definire un vero e proprio disastro”.