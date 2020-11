Sulla Statale 131 proseguono a pieno ritmo i lavori di manutenzione delle pavimentazioni della carreggiata in direzione Sassari, tra gli svincoli Uras e Marrubiu, in provincia di Oristano. L’Anas comunica che a partire da oggi verrà chiuso al traffico lo svincolo di Marrubiu all’altezza del km 76.

Il traffico potrà raggiungere il centro abitato utilizzando la strada complanare. Per ridurre al minimo il disagio – precisa l’Anas – entro la fine della prossima settimana verrà riaperto al traffico lo svincolo di Terralba al km 73. Gli interventi nell’intero tratto riguardano il risanamento profondo delle pavimentazioni finalizzato all’innalzamento degli standard di sicurezza della statale 131 per un tratto in continuità di circa 15 km, che comprende il tratto di 5 km già riaperto al traffico sabato scorso, tra Mogoro e Uras.