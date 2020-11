Dopo il blitz della Polizia ieri sera nel palazzo della Regione Sardegna, oggi sono stati i carabinieri e perquisire gli uffici dell’Assessorato regionale della Sanità, a Cagliari.

I militari del comando provinciale di Sassari e del Nucleo di ispettorato del lavoro, su delega del procuratore di Tempio Pausania Gregorio Capasso, che coordina l’attività avviata sin da agosto per accertare se nel territorio gallurese vi siano state negligenze o omissioni di rilievo penale che abbiano contribuito a incrementare il bollettino dei decessi e dei contagi nel Nord Sardegna, hanno acquisito documenti con l’obiettivo, come già per l’indagine della Procura di Cagliari, di risalire all’esistenza o meno di un parere del Comitato tecnico scientifico della Regione che supportasse la decisione politica assunta dal presidente Christian Solinas.

Ma nel corso del sopralluogo a Cagliari i militari hanno acquisito anche altre carte utili per accertare possibili violazioni delle norme anti-contagio nei locali notturni della Gallura.