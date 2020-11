Il Comitato tecnico Scientifico esiste ancora? Questa è la domanda che da settimane ci facciamo in tanti, doveva essere, inizialmente composta da 5 dottori, ma le cose non sono andate come avrebbe voluto il Governatore Christian Solinas.

Un comitato tecnico scientifico che avrebbe dovuto supportare la Regione Sardegna nella gestione dell’emergenza coronavirus, ad annunciarlo era stato lo stesso Governatore in una delle sue videoconferenze in data 26 marzo.

“Il comitato che metterò su entro 48 ore avrà la funzione di dare impulso alle attività già in essere: ne faranno parte quattro persone, tutte di primissimo piano e di altissimo livello”, queste le parole di Solinas che in quella conferenza stampa anticipava un solo nome: si trattava del medico e scienziato specializzato in malattie infettive e medicina interna, il professor Stefano Vella.

Rappresentante italiano per il programma quadro di ricerca europeo “Orizzonte 2020 Health Cluster”, ma anche collaboratore del Mater Olbia che proprio il 27 marzo 2020, con una delibera della Giunta, viene trasformato in Covid Hospital, con un compenso della Regione verso l’ospedale privato di 250 euro al giorno per i posti letto di degenza ordinaria, 538 euro per quelli di terapia sub intensiva e 900 euro per quelli di terapia intensiva.

Senza dimenticare che il 20 giugno 2019 Christian Solinas approvò la delibera che stanziò circa 25 milioni di euro per le spesa per i cinque mesi di attività del Mater per il 2019 (circa 25 milioni) e un massimo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Sulla nomina di professor Vella, ci ponemmo una domanda, ma non è che il consulente scientifico del Mater Olbia sia in conflitto d’interessi con l’incarico in Regione? la domanda era stata posta al Presidente Solinas che aveva risposto così.

Dopo la nomina di Professor Vella è stata la volta di Giovanni Sotgiu, Piero Cappuccinelli, Francesco Cucca e Luca Pani.

Il professor Pani, nel giro di alcuni giorni, si è dimesso dall’incarico e fino al mese di agosto il Comitato ha operato con 4 componenti.

Dalle indiscrezioni poi, nel mese di agosto, Cappuccinelli e Cucca, si sarebbero dimessi e nessuno sa per certo se continuano a far parte del team operativo.

A confermare queste indiscrezione è stato il Consigliere Regionale, Massimo Zedda in questo video.