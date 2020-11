Il distacco del masso è avvenuto intorno alle 21, all’altezza del chilometro 1,7, sulla strada per il Monte Ortobene, a Nuoro. Sul posto sono intervenuti i vigili fuoco che hanno effettuato il sopralluogo, al termine del quale hanno accertato che l’evento è accaduto “per effetto del fenomeno gelo–disgelo e della scarsa aggregazione dello strato roccioso”.

«L’aspetto più importante è che sia salva l’incolumità delle persone», così il sindaco Andrea Soddu riguardo al distacco di un blocco di roccia avvenuto ieri sera lungo la strada Nuoro-Monte Ortobene. «I tecnici della Provincia sono già a lavoro per rispristinare al più presto il traffico regolare. Ringrazio i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e gli addetti della Nugoro Spa per l’immediato intervento grazie al quale la zona è stata circoscritta garantendo così la sicurezza per la viabilità».

Al sopralluogo hanno assistito gli agenti della polizia municipale, il coordinatore del personale della ditta manutenzioni stradali della Provincia Nugoro s.p.a. e i carabinieri. Il personale della Nugoro spa ha provveduto a circoscrivere la parte della carreggiata interessata su cui in queste ore si transita a senso alternato, in attesa della rimozione della roccia e della messa in sicurezza del costone soprastante.