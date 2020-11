Stava eseguendo un sopralluogo sulla tettoia del capannone, quando si è aperta una voragine e lui è caduto nel vuoto. È morto sul colpo Claudio Milia, l’operaio 45enne di Villamassargia, vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nella zona industriale di Iglesias. L’uomo, carpentiere e saldatore, era dipendente della Cq-Nol, ditta specializzata nelle pulizie industriali e nei lavori di manutenzione di impianti.

Compito di Milia era quello di verificare la copertura in vista degli interventi che sarebbero poi stati eseguiti dalla sua impresa. Mentre si trovava a circa dieci metri di altezza, il tetto del capannone ha ceduto e l’operaio è precipitato al suolo morendo sul colpo. Sul posto, avvertiti dagli altri operai, sono arrivati i carabinieri della Stazione di Iglesias e il 118, ma per il 45enne non c’era più nulla da fare.

A Iglesias anche gli specialisti dello Spresal dell’Assl, che si occupano di infortuni sul lavoro. L’area dell’incidente è stata sequestrata. Un’informativa arriverà nelle prossime ore in Procura a Cagliari: scontata l’apertura di un’inchiesta.

