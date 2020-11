I locali scolastici utilizzati dalle classi 5A e 5B della Scuola Primaria “Italo Stagno” in via Is Mirrionis 80 sono stati chiusi dal 13 al 20 novembre con ordinanza del Sindaco, con conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un caso di positività al Covid 19.