Nel Comune di Iglesias l’attività del mercatino settimanale di via Pacinotti è stata sospesa per la giornata di lunedì 16 novembre in attesa di un incontro per stabilire le regole per la ripresa. I Giardini Pubblici e l’area giochi sita nel Parco delle Rimembranze sono invece stati riaperti al pubblico.

Sono alcune delle misure emerse durante la riunione del Centro Operativo Comunale, convocata dal sindaco di Iglesias Mauro Usai per aggiornare i provvedimenti adottati per affrontare l’emergenza sanitaria in corso. Stabilita anche la riapertura del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Allori” in Via Grazia Deledda e dell’Asilo Nido Comunale in Via Falcone (località Is Arruastas), salvo il periodo di tempo necessario a isolare i pazienti positivi agli esami diagnostici, tracciare i contatti, ed effettuare le operazioni di sanificazione dei locali.

Per quanto riguarda il plesso scolastico dell’Istituto “Fermi”, in Via Falcone (località Is Arruastas), compresa la succursale dell’Istituto Magistrale “Baudi di Vesme”, le attività didattiche proseguiranno in modalità a distanza come contemplato nella normativa nazionale. L’area sportiva di Via Toti (pressi Scuola Media N.2) rimane aperta come da disposizioni precedenti per l’attività delle scuole e per le società sportive cittadine che ne facciano richiesta per garantire la continuità lavorativa del settore e la didattica scolastica.