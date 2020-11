“Angelo Cocciu è una gran persona e un gran politico, l’ho sempre difeso e lo difenderò sempre”. Sono le parole di Settimo Nizzi, Sindaco di Olbia, sul consigliere regionale Angelo Cocciu, suo compagno di partito in Forza Italia e suo concittadino, al centro delle polemiche per le dichiarazioni rilasciate a Report, su Rai3, sull’apertura delle discoteche ad agosto, un servizio giornalistico che ha fatto scoppiare un polverone politico e da cui sono scaturite le inchieste delle Procure di Cagliari e di Tempio.

Nizzi fa capire di non aver apprezzato la repentina presa di distanza del coordinatore regionale di Fi, il parlamentare ed ex governatore Ugo Cappellacci, confermando le spaccature tra gli azzurri sardi. “È fuori luogo parlare adesso, arriverà il momento opportuno – dice il sindaco – ora la giustizia deve fare il suo corso”. Sul caso insiste invece la deputata del M5s Paola Deiana. “La vicenda va chiarita fino in fondo, la verità deve emergere per rispetto dei sardi, non si può ancora alimentare la macchina delle menzogne”, attacca.

“Hanno voluto far credere che uno dei componenti del Comitato tecnico scientifico, infettivologo, concordasse sul via libera per l’apertura delle discoteche, ma c’è già la sua smentita”, sottolinea la parlamentare algherese. “Presidente, assessore e Giunta sono così sprovveduti o siamo di fronte a furbizia insulsa, priva di correttezza e responsabilità verso i cittadini?”, chiede. “Solinas, vista la posizione critica in cui è, eviti inutili, ridicoli e maldestri tentativi di sovvertire la realtà”.