Il posto di blocco, la fuga, il colpo di pistola in aria, lo speronamento e l’arresto. Scene da film oggi pomeriggio nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari. Un uomo è stato portato in Questura e sarà arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti, però, potrebbero scattare altre accuse.

Alla guida di un’auto, nonostante gli fosse stato intimato l’alt dagli agenti di Polizia, il conducente ha accelerato allontanandosi a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento, con il fuggitivo che ha rischiato di provocare incidenti e travolgere i passanti. Nel frattempo a Sant’Elia sono state chiamate altre pattuglie di rinforzo.

Un agente ha anche esploso un colpo di pistola in aria, ma non è servito a bloccare l’automobilista in fuga. La sua folle corsa è finita dopo aver speronato un’auto della Polizia, che gli aveva tagliato la strada. Tutte le sequenze sono state riprese con i telefonini da alcuni residenti del quartiere e postate sui social, immagini diventate subito virali.