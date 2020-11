“Dimostri di avere un briciolo di dignità e si dimetta” commenta su Facebook l’ex sindaco di Cagliari, nonché consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda, in riferimento al caso dell’ordinanza di riapertura delle discoteche ad agosto.

“Un politico che non è trasparente non è degno di ricoprire una carica pubblica – aggiunge Zedda – ogni giorno dal governatore arrivano opache motivazioni e nessuna chiarezza sulle decisioni assunte per i sardi e per la Sardegna”. Nel frattempo, conclude l’esponente dell’opposizione, “oggi si registrano 623 nuovi contagi, e intanto continuano a dire che è tutto sotto controllo”.

