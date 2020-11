“Cari concittadini, l’ATS mi ha appena comunicato che nella città di Carbonia ci sono 8 nuovi casi di positività al Coronavirus. Di questi, 2 risultano asintomatici, mentre gli altri 6 presentano i sintomi del Covid-19. Si tratta di due famiglie”, la notizia è stata resa nota dalla sindaca del comune di Carbonia Paola Massidda, attraverso un post pubblicato sulla sua pagine Facebook.

“Questo aggiornamento sulla mia pagina dei casi di contagio da Covid 19 è diretto semplicemente a darvi conto dell’andamento della curva di contagio anche se non possediamo i dati sul numero di tamponi effettuati. In totale sono 93 casi di positività rilevati nel nostro Comune da Marzo ad oggi, di cui 32 negativizzati”, prosegue Massidda.

“Ricordo ancora una volta a tutte le persone positive, in isolamento domiciliare e in quarantena che non dispongono del sostegno di una rete familiare o amicale in grado di aiutarle a far fronte alle necessità quotidiane, che il Comune di Carbonia ha attivato il Centro Operativo Comunale ( COC) per la consegna di farmaci e spesa a domicilio. Per usufruire del servizio basta telefonare al numero di riferimento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 347.3855336 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. Il servizio di spesa alimentare e di farmaci a domicilio è attivato dalla Protezione Civile Comunale grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio Caritas e Croce Rossa Italiana. I volontari contatteranno poi l’interessato per sapere quali medicinali e quali generi alimentari occorrono”, conclude la nota.