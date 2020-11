Orani, paese di 2mila e 800 abitanti in provincia di Nuoro, da oggi è in lockdown per l’alto numero di contagi da Covid-19. A deciderlo è stato il sindaco Antonio Fadda attraverso una ordinanza che sarà in vigore fino al 22 novembre. “Considerato che risulta nel nostro territorio un numero di circa 60 soggetti risultati positivi al tampone, tra rapidi eseguiti da studi privati e tamponi molecolari eseguiti dall’Ats – si legge nel provvedimento – e che meno della metà dei soggetti positivi sono stati comunicati e presi in carico dal sistema sanitario locale, si ritiengono doverose e urgenti le misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica”.

Chiuse quindi scuole, bar e ristoranti, mercati, uffici comunali – con servizi essenziali garantiti per appuntamento – cimitero, ecocentro e impianti sportivi, attività di servizi alla persona ad eccezione di lavanderie e agenzie funebri. Stop anche alle celebrazioni di messe, cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Il rito funebre dovrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari. Restano aperti i servizi essenziali: alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie, ferramenta, mangimi, distributori di carburante.

“La situazione è delicata e la possiamo superare solo con l’aiuto di tutti – chiarisce il sindaco – Vi chiediamo la massima collaborazione, è fondamentale essere lucidi e seri sia per chi come noi deve assumere decisioni difficili e dolorose, sia per chi le deve rispettare in maniera scrupolosa e puntuale”.