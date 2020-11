Un’interrogazione ai ministri per gli Affari regionali e della Salute “per chiarire definitivamente cosa è successo in Sardegna e per sapere come il governo intenda muoversi per evitare che si ripetano casi simili”. A presentarla è la senatrice di LeU, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, che spiega: “Credo che sia necessario andare a fondo nella vicenda dell’ordinanza della Regione Sardegna che ha permesso l’apertura delle discoteche nell’isola fino al 16 agosto scorso, nonostante il parere contrario del Cts e credo che sia altrettanto importante verificare se situazioni del genere si sono prodotte solo in Sardegna o anche in altre Regioni”.

E continua: “E’ infatti evidente che proprio nel mese di agosto ha iniziato a verificarsi quel pericoloso abbassamento della guardia che ha portato a una prima recrudescenza dell’epidemia, ma soprattutto ha spinto molti cittadini a credere che la crisi fosse superata e ad abbandonare di conseguenza la cautela, che era invece necessaria. Per questo ho rivolto un’interrogazione ai ministri per gli Affari regionali e della Salute, sia per chiarire definitivamente cosa è successo in Sardegna, sia per sapere come il governo intenda muoversi per evitare che si ripetano casi simili”.