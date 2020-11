Il sindaco Paolo Truzzu ha adottato una nuova Ordinanza che dispone la chiusura, in questo caso, del complesso del Teatro Lirico di Cagliari, temporanea e in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche, sino a venerdì 20 novembre, salvo proroghe.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di alcuni casi di positività al Covid-19.