Il Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano è tornato pienamente operativo per tutti i pazienti, anche con patologie non riconducibili al Covid. L’attività è ripresa a pieno ritmo nella serata di venerdì 13 novembre, a seguito del trasferimento di diversi pazienti nei reparti dedicati ai positivi, che ha permesso di liberare e sanificare il cosiddetto ‘percorso pulito’, destinato ai pazienti con altre patologie.

“In questi giorni abbiamo fatto uno sforzo enorme per allestire nel minor tempo possibile i reparti Covid nella nostra provincia, con il principale obiettivo di restituire il Pronto Soccorso alla piena operatività – spiega la direttrice della Assl di Oristano Maria Valentina Marras – Abbiamo messo in campo Oristano, Ghilarza e Bosa. Il nostro impegno non si ferma qui, naturalmente: continueremo a lavorare per alleggerire ulteriormente il carico della struttura dedicata alle emergenze ed urgenze, compatibilmente con la situazione epidemiologica generale. Desidero ringraziare tutto il personale per questo sforzo, in primo luogo quello del Pronto Soccorso che quotidianamente, ed in particolare in questi giorni, ha fatto e sta facendo un lavoro davvero straordinario per assicurare l’assistenza ai nostri pazienti”.