Non abbassa la guardia il comitato “Salviamo la costa di Golfo Aranci”, che stamattina ha organizzato un nuovo flash mob sulla spiaggia dei Baracconi per rinnovare la protesta contro l’installazione di un impianto d’allevamento di ostriche e cozze di 48mila metri quadrati, che sarà realizzato proprio in quello spicchio di mare, di fronte all’isolotto di Figarolo.

La protesta del comitato ha raccolto a oggi oltre 49.600 firme con una petizione on line per opporsi all’impianto. E fra le tante adesioni spiccano quelle di diversi vip come la regista Lina Wertmuller, il cantante Piero Pelù, la presentatrice tv Licia Colò. Prossimo appuntamento per animare la protesta è il 5 dicembre, con evento trekking alla scoperta dei mufloni sull’isola Figarolo.