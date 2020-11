A Oristano oggi si registrano 7 nuovi contagi e 6 guarigioni dal Covid-19. L’aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in città è stato comunicato al Sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della ASSL di Oristano.

Per effetto dell’aggiornamento odierno in città i casi positivi accertati dall’inizio di settembre diventano 261 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 285), i pazienti guariti sono 99 (dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 124), mentre i soggetti ancora in cura sono 158. Quattro i pazienti deceduti.

Oggi si registra anche un caso di positività tra gli alunni della scuola secondaria di via Marconi. Per questo motivo è stata disposta la quarantena di una classe e dei docenti.

Prudenzialmente, il dirigente scolastico Tiziana Laconi ha disposto che tutti gli alunni della scuola secondaria di via Marconi per una settimana effettueranno la didattica a distanza. La misura si è resa necessaria perché 9 docenti, venuti a contatto con l’alunno positivo, sono entrati in numerose classi.