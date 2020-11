È responsabile della tentata rapina messa a segno ieri a Cagliari, ed è sospettato di un secondo colpo di qualche giorno prima in città. I carabinieri hanno arrestato un 38enne.

Ieri sera ha fatto irruzione in una rivendita di tabacchi in via Abruzzi e ha minacciato con un coltello il titolare, ma poi forse per paura è fuggito. I militari dell’Arma hanno prelevato i filmati delle telecamere della zona e sono riusciti a risalire all’identità del rapinatore, che oggi è stato arrestato.

I carabinieri hanno recuperato elementi riconducibili anche a un colpo in tabaccheria messo a segno in via Timavo qualche giorno fa, tra questi alcuni indumenti. Nei confronti del 38enne, quindi, potrebbero scattare altre accuse.