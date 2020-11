“A Cagliari oltre venti ambulanze in fila al pronto soccorso. A Nuoro la stessa scena e gli autisti del 118 che protestano accendendo tutti, contemporaneamente, le sirene”. Lo scrive Michele Piras, ex deputato Sel e ora confluito nel Partito Democratico.

“I pazienti oncologici in piazza e le cure ordinarie bloccate dovunque” è il commento di Piras. “Stato d’emergenza nell’ennesima struttura per anziani: a Borore 28 tamponi su 30 positivi, un decesso e la titolare della Cooperativa che lancia un grido d’aiuto perché serve personale. Gli allarmi lanciati da medici e infermieri, che descrivono in molti centri condizioni già di fatto da zona rossa, si susseguono quotidianamente. Sindaci che lamentano quotidianamente la scarsa trasparenza sui dati reali del contagio”.

“Ma secondo il Presidente Solinas è tutto sotto controllo e secondo l’Assessore alla Sanità pure” conclude Piras. “O vivono su Plutone o sono degli imbroglioni. In ogni caso non è certo negando l’evidenza che si sconfigge la paura e il virus. Siete una vera disgrazia”.

Leggi anche: