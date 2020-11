La Polizia di Cagliari, su indicazione del Questore, ha intensificato nell’ultimo periodo i controlli nei locali e circoli privati, anche alla luce delle recenti disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del virus “Covid-19”, nell’intento di tutelare la salute di tutti.

Nella prima verifica, gli agenti hanno fatto irruzione in un circolo privato in via Tonale, zona Is Mirrionis, appurando che all’interno del locale ferveva sia l’attività ricreativa che la somministrazione di alimenti e bevande, in totale inottemperanza all’ultimo DPCM che prevede la sospensione di queste tipologie di attività.

Per tale ragione la presidente del circolo, C.E. di 49 anni, è stata sanzionata per 5.400 euro. Gli agenti della Polizia Amministrativa hanno inoltre ritrovato un apparecchio elettronico da divertimento ed intrattenimento irregolare, poi sottoposto a sequestro amministrativo, con la contestazione di un’ulteriore sanzione amministrativa di 11.000 euro.

I Falchi hanno inoltre arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il banconiere del locale, un pregiudicato di 54 anni, G. M., trovandolo subito in possesso di una dose di marijuana, una di cocaina e 21 di hashish, insieme a 330 euro in contanti, insieme ad altri 30 grammi di hashish e a altri 1600,00 euro, detenuti nella sua abitazione.

A seguito di tali riscontri, il Questore di Cagliari ha emesso un provvedimento, ai sensi dell’ art. 17 ter del TULPS, che dispone la cessazione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il secondo intervento dei poliziotti in un circolo in via San Giovanni

Già la sera precedente all’accertamento – si legge in un comunicato la Polizia – durante un analogo servizio, gli agenti delle Volanti insieme ai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna avevano fatto un controllo di un circolo privato in via San Giovanni: nonostante le serrande abbassate e la porta chiusa, all’interno dei locali vi era il Presidente del Circolo, cittadino Bengalese, in compagnia di sei avventori, nessuno dei quali tesserato in qualità di socio, che stavano consumando birra. Al termine degli accertamenti 4 di loro sono risultati avere a proprio carico numerosi precedenti penali e di polizia a loro carico. Uno di loro, B.M cittadino bengalese, di anni 47, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, perché trovato in possesso di tre boccette di metadone e di 1750 euro in contanti.

Da un secondo controllo dello stesso circolo, effettuato pochi giorni dopo, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, lo hanno trovato aperto anche stavolta e durante gli accertamenti sono stati identificati all’interno del locale, oltre al presidente, altri 6 uomini, intenti a consumare alcool, due dei quali privi della tessera di socio.I poliziotti hanno potuto così costatare la chiara elusione delle disposizioni che i locali pubblici devono rispettare emanata per il contenimento della pandemia e al termine degli accertamenti, anche per questo circolo privato è stata elevata la sanzione di 5.400 euro per la somministrazione vietata ai non soci e la violazione delle norme anti-COVID. Inoltre, è stata disposta la sospensione dell’attività per 5 giorni, termine che potrebbe essere prorogato in forza di determinazioni ulteriori del Prefetto, sulla base della segnalazione della Polizia.