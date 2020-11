Hanno deciso di celebrare il superamento di un esame universitario con una festa in un’area vicina a un’abitazione di Sasso Marconi, nel Bolognese, senza indossare la mascherina e rispettare la distanza interpersonale: protagoniste della vicenda 7 persone incappate in un controllo dei Carabinieri del comando provinciale di Bologna e segnalate per il loro comportamento. Oltre a loro i militari emiliani hanno segnalato a vario titolo, ieri, altre 23 persone, tra cui 9 per il mancato uso della della mascherina.

Denunciata, sempre dagli uomini dell’Arma, una coppia di bolognesi conviventi – di 46 e 33 anni – sorpresi a camminare su via Gagarin senza giustificato motivo, benchè positivi al Covid 19 mentre è stato sanzionato il titolare di un locale nel centro di Bologna per il mancato distanziamento tra i tavoli posti all’esterno dell’esercizio.