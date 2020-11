Intorno alle 19 la Sala operativa del Comando dei vigili del fuoco ha ricevuto richiesta di intervento per un incendio di un’auto in via Togliatti, a Sassari.

Sul posto squadra operativa ha provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall’evento e allo spegnimento dell’incendio.

Presenti anche Forze dell’ordine. Si ricercano le cause che hanno scaturito l’incendio.