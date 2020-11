Incidente stradale in tarda serata in via Sant’Alenixedda a Cagliari dove per cause in via di definizione, una Renault Clio, condotta da una donna Cagliaritana di 58 anni si scontrata con una moto guidata da un 45enne.

Il conducente della moto é stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.