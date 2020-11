Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dall’Ats Sardegna, ad Assemini risultano 63 positivi al virus. Lo scrive la sindaca Sabrina Licheri in un post, esortando i cittadini alla “massima attenzione e collaborazione”.

“I controlli continuano – scrive – anche nei giorni scorsi alcuni cittadini sono stati sanzionati per mancato rispetto delle misure anti contagio. Non so voi ma io lo trovo mortificante. Siamo tutti chiamati a rispettare norme semplici per la sicurezza e serenità dell’intera comunità. Per qualcuno la mascherina è ancora ‘fastidiosa’ e ‘inutile’: chiedo a queste persone di fare un passo avanti e smettere di pensare solo a se stessi”.