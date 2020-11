Il sindaco Paolo Truzzu, con propria Ordinanza n. 94 del 16 novembre 2020, ha disposto la proroga sino al 20 novembre della chiusura del plesso scolastico Secondario di I° grado “Mameli” di Via Bligny 2 dell’Istituto comprensivo “Giusy Devinu”, temporaneamente e in via precauzionale per la sanificazione dei locali.

Il provvedimento si è reso necessario per un probabile nuovo caso di positività al Covid 19.