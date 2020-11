L’Ats ci comunica che a Sanluri, a oggi, i casi di positività al coronavirus ammontano a 43″. Lo scrive il sindaco Alberto Urpi, in una nota su Facebook.

“Ad alcuni chiedo – continua il primo cittadino – di non diffondere dati falsi che generano solo allarmismi inutili. Agli stessi ricordo che comunico continuamente e prontamente tutti i dati non appena li ricevo dalle autorità competenti. Altra diceria da smontare: per adesso e per fortuna non sono mai stato oggetto di dubbio di positività (se non di carattere, e non sempre tra l altro). Se avessi avuto qualche sospetto avrei comunicato anche questo prontamente”.

“Cercate sempre la verità nei dati ufficiali – conclude – e non nelle chiacchere insensate. E soprattutto.. continuate a seguire le regole e a fare attenzione per voi stessi e per i vostri concittadini”.