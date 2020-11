Da lunedì 23 novembre è possibile, esclusivamente per appuntamento e agendo autonomamente all’esterno delle biblioteche, il servizio prestito e restituzione libri per tutte le biblioteche (Emilio Lussu, Ragazzi, Scienze Sociali e C.R.D.B.R) del Sistema Bibliotecario di Monte Claro.

La prenotazione è obbligatoria tramite il form sulla pagina Appuntamenti. All’esterno di ogni biblioteca, accanto all’ingresso (ad esempio, nel caso della Biblioteca Emilio Lussu, sotto la balconata della Villa Clara) l’utente troverà un contenitore dove collocare i testi da restituire e un altro dove potrà ritirare i libri che ha richiesto. E’ fondamentale rispettare l’orario programmato per l’operazione di ritiro/reso. E’ sempre obbligatorio indossare la mascherina e garantire la distanza minima tra le persone. Non è consentito per alcun motivo accedere all’interno delle biblioteche. Sino a venerdì 20 novembre è possibile senza appuntamento, il solo reso libri riponendo autonomamente i testi nel contenitore posto all’esterno delle biblioteche. Fino al 3 dicembre tutte le biblioteche resteranno chiuse il sabato e la domenica.