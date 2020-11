“Allo screening tamponi rapidi di ieri su quasi 400 tamponi i positivi a Oliena sono circa venti. Questi sono stati avvisati e tra poco parteciperanno allo screening tamponi USCA al quale prenderanno parte anche le persone contattate al telefono”. Lo scrive il Comune di Oliena in un comunicato su Facebook, attestando che la percentuale dei positivi sul totale dei tamponi effettuati è di circa il 5%.

“A tale proposito – si legge – ricordiamo che gli elenchi delle persone che devono effettuare il tampone vengono disposti esclusivamente dall’ATS, noi non possiamo e non vogliamo entrare in merito a queste decisioni. Ci sono certamente dei ritardi, dovuti all’intasamento che in questi giorni stanno subendo. È nostro auspicio che riescano a normalizzare nel breve periodo la situazione”.

“Questa – conclude il comunicato – è la strategia concordata con i vertici ATS di zona: evitare il tamponamento selvaggio senza nessuna verifica. Effettuare invece questo genere di screening come prima scrematura da verificare nelle ore immediatamente successive col tampone molecolare ATS che, lo ricordiamo, è l’unico tampone ufficiale che consente di uscire dall’isolamento dichiarato in precedenza dall’ATS stessa”